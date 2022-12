SPIROU LADIES: Baeskens-Charlier 15 (2x3), Vandewattyne 19, Muylaert 2, Hering 19, Stefek 2, Cambioli 7, Fimiani 2, Mense 6, Hermans.

PANTHERS: Schwarz 12, Littelfield 23 (2x3), Descamps 8 (2x3), Hambursin 15 (2x3), Peeters 18 (1x3), Ottewill-Soulsby 21, Kenny 2, Cop 2, Tremblez 6.

Au risque de nous répéter, Charleroi n’a pas démérité hier soir à la Garenne. Les Sambriennes ont subi la domination d’un adversaire fort physique, beaucoup plus que l’équipe locale, avant tout composée du groupe de R1 (sans Dupire). La bonne volonté n’a pas manqué. Cela a bataillé ferme au rebond (7 prises de Vandewattyne, 6 de Hering et 5 de Cambioli). Il en fallait plus pour contrer les Ricaines (10 rebonds de Littelfield, 6 de Ottewill) ou l’ex-Spirou Kenny (7).

Le groupe du duo Cornia-Georis développe également un excellent fond de jeu, allié à une précision remarquable. Pour preuve, les Liégeoises tiennent le 50% de réussite au tir, y compris à trois points. En face, l’équipe de Fabien Muylaert a bien travaillé, comme le démontre un nombre élevé d’assists (7 de Baeskens-Charlier, 4 de Cambioli) et un déchet réduit à l’extrême. Mais vous aurez bien faire tourner la balle au maximum pour trouver l’équipière libre, si cela ne rentre pas… Ceci dit, le pourcentage n’est pas horrible. Simplement insuffisant pour espérer rivaliser au marquoir. Par séquences, par contre, les Spirou Ladies ont répondu à l’attente malfré un écart final important.