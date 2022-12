Ce mercredi soir, les Spirou Ladies de Charleroi disputent leur dixième match de la saison. Elles accueillent Liège. Cet adversaire est solide. Les joueuses de Pierre Cornia tournent à 70% de victoires alors que les Sambriennes courent toujours après un deuxième succès. "Les dernières sorties ont été compliquées. Le groupe est capable de rivaliser sur de longues séquences mais la profondeur de banc pose problème, ce qui explique que nous nous retrouvions dans le dur", explique Fabien Muylaert, le coach carolo, en faisant référence aux revers de 30 (contre Waregem), 71 (face à Malines) et 35 points (à Courtrai) concédés au mois de décembre.

À l’aller en région liégeoise, les Carolorégiennes avaient limité la casse (73-51). Liège ne dispose pas de la même marge offensive que les favoris. Néanmoins, une défense de qualité (ben, ouais, Philippe Albert et moi habitons Baulet), la troisième de l’élite, permet aux Principautaires de compenser et de présenter une balance positive (plus de points marqués qu’encaissés). L’objectif sera en quelque sorte le même que ce qui attend Charleroi à la reprise, en janvier. "Outre les deux duels contre Namur, nous recevrons Braine et irons à Malines. Face à ces deux derniers, j’aimerais faire mieux qu’à l’aller (respectivement -79 et -71), dans l’optique des duels décisifs pour le maintien le mois suivant. Mentalement, les filles encaissent mais l’état d’esprit reste tout bon. Je n’ai rien à leur reprocher. Elles donnent le maximum."