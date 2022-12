Monceau reprogramme, pas Gosselies

Le report des rencontres de ce week-end a été accueilli différemment à Gosselies et Monceau. Pour les Casseroles, jouer le 8 janvier n’est pas un problème. "J’avais déjà donné un programme individuel aux joueurs, précise Steve Pischedda, l’entraîneur du RGS. Il s’étend du 26 décembre au 3 janvier. Dans notre situation, nous ne pouvons pas nous reposer plus longtemps. Il faut que l’on gagne en condition physique pour ne plus tirer la langue dans les 20 dernières minutes d’un match. Il s’agit d’un travail bien ciblé pour chaque joueur. On préparera le match face à Braine les 5 et 6 janvier." Michel Dufour, l’entraîneur de Monceau, n’a pas apprécié cette reprise précoce: "J’avais donné congé du 18 décembre au 3 janvier. Finalement, on se retrouvera le 27 décembre. Cela m’embête parce que certains joueurs ont pris des vacances. J’aurais aimé aussi que les blessés aient quelques jours de plus pour récupérer. On va s’adapter mais ceux qui pondu ce report n’ont pas de famille avec qui passer les fêtes ou ils n’ont jamais joué au football. On va aussi aller à Tamines le 3 décembre, à 19 h 30, pour un amical."