CINEY: Balthazar A. 12, Husson 18 (2x3), Gauthier, De Jaeghere 12 (2x3), Gielen 13 (3x3), Malliar 12, Balthazar M. 10.

VIEUX-CAMPINAIRE: Sculier 12, Karavokyros 6 (2x3), Bearzotti L. 22 (4x3), Mertens 4, Rosen 2, Duding 18 (2x3), Steenberghs 10, Verlinden, Bearzotti R. 13 (3x3).

Si les Cinaciens, de nouveau en effectif réduit, n’ont pu proposer une défense constante pendant quarante minutes, c’est de ce côté du terrain que Vieux-Campinaire a forgé sa victoire: "On a gagné le match derrière. Ciney marque 32 points au premier quart-temps, puis nous serrons la vis pour n’encaisser que 45 points sur les 30 minutes suivantes, raconte le coach fleurusien Stéphane Huegaerts . La victoire était impérative et on s’est encore fait peur en fin de match. Pour une fois, ça se termine bien pour nous, ça fait du bien au moral de l’équipe".

Revenus à moins 4 en fin de match, les Condrusiens n’ont pas su renverser la partie et affichent un bilan négatif à la mi-saison (6 victoires, 7 défaites), loin des objectifs fixés en début de championnat. "Nous avons fait un très mauvais troisième quart puis les adversaires ont su mettre leurs shoots au bon moment. Nous avons été trop faibles défensivement mais c’est difficile de livrer un match plein à sept, explique Yohan Balthazar. La série noire continue, Alexis Husson s’étant blessé à son tour."