CEP: Tagliafero 0-5 (1X3), Tshiteya 15-13 (1), Cirelli 6-3, Efomi Ilela, Kasavuli 8-2, Lambot 6-5 (1), Steinier 14-20 (5), Degimbe 7-8 (3).

ALLEUR: Aldenhoff, Mertens, Dallenogare 0-15 (2X3), Gillet 15-13 (5), Debefve 2-0, Forthomme 2-13 (4), Notelaers 10-2, Carbonari 6-2, Julemont 8-3 (2), Marien 6-3 (1).

Avec l’apport du grand Dan Kasavuli, le Charleroi Expérience Performance a digéré son lourd revers de la semaine précédente pour rebondir face au leader et infliger à celui-ci une seconde défaite de la saison qui redistribue les cartes au faîte du classement. Le CEP se replace, seul, juste derrière le duo composé de Woluwe et des Liégeois. Cela promet pour la suite de la saison. Bien secondé par Melo Tshiteya et Degimbe, Jérémy Steinier a également retrouvé sa patte.