COURTRAI: Van Thuyne 9 (1X3), H. Mestdagh 5 (1), Joris 12, Baelen 9 (1), Juric 10, Perisa 14 (1), Foucart 4 (1), Vervaet 6, Remacle 9 (1), Stojsavljevic 9.

SPIROU LADIES: Hermans 4, D. Muylaert, Dupire, Fimiani, Hering 16 (1X3), Baeskens-Charlier 4, Vandewattyne 11, Cambioli 7, Mense 7.

Une fois de plus, les Spirou Ladies ne sont pas récompensées de leurs efforts et paient cash une longueur de banc trop étriquée. Au bout du compte, l’addition est lourdre. Néanmoins, les Sambriennes sont parvenues à alimenter le suspense durant le premier quart-temps.

En effet, les visiteuses sont les premières sur la balle en tout début de match. Après 5-6, Courtrai renverse les chiffres, sans pour autant empêcher Hering de replacer ses couleurs au commandement à 11-14 puis 17-21. Charleroi parvient encore à pousser une dernière fois, via Mense, à 21-25 puis l’édifice s’écroule. Les joueuses de Fabien Muylaert ne parviennent plus à prendre le pas sur la défense adverse. En quelques minutes, la décision se fait: 47-29 à la 19e et 51-32 au repos. Charleroi a le bon goût de continuer à défendre. La domination courtraisienne n’est pas remise en question mais l’écart se stabilise rapidement autour de la trentaine: 64-35, 70-41 à la demi-heure, 78-43 et 85-47.

Il reste un match au programme des Carolorégiennes, ce mercredi soir (20 h 30) à la Garenne face à Liège.