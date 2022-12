" Je n’avais plus fait une course à pied depuis quatre ou cinq ans ! Certes je continue à m’entraîner deux fois par semaine mais pour les triathlons. Cette Corrida, à laquelle je n’avais plus participé depuis 2012, m’est chère puisque je l’ai remportée à deux reprises et que j’ai été 2e à plusieurs reprises. "