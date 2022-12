25-23, 20-25,25-21,23-25,9-15.

C'est une équipe thulisienne déforcée qui rencontrait Genk ce samedi à l’Arena. Trois joueuses étaient "out" et Ugo Blairon a donc dû trouver des solutions mais pas des excuses. Il est revenu sur la rencontre face à Genk: "Nous avons clairement joué avec notre bonheur. Parfois nous menions de beaucoup de points et nous nous faisions rattraper car nous galvaudions de nombreux points. Je suis très triste de terminer 2 022 sur une note pareille. Nous sommes tous déçus. Les joueuses, le staff, les supporters et moi. Ce qui est très dommage, c’est que nous avions le match en main. Les filles vont être en repos jusqu’au lundi 26 décembre. Nous reprendrons ensuite le collier afin de bien commencer la nouvelle année !"

Charleroi 3 – Gand 1

25-23,17-25,25-20,25-20.

Les Dauphines de Charleroi viennent de réaliser un 12 sur 12. Une spirale plus que positive qui les emmène à la première place temporairement mais à la première place tout de même. L’ambition européenne devient plus que jamais réaliste et réalisable. En effet, prendre le meilleur sur Gand n’est pas chose aisée et les Carolos se sont jouées de leur adversaire malgré sa qualité. Dimitri Piraux, coach très heureux, s’est exprimé à la fin de la rencontre dans une ambiance digne d’une salle Ballens bien garnie: "On termine 2022 avec quatre victoires d’affilée. Nous n’avons connu qu’un seul hic durant le premier tour contre Anvers. Nous avons gagné contre les Gantoises, je suis très heureux pour les filles car elles travaillent vraiment beaucoup. Je pense que les filles s’entendent vraiment bien entre elles. Il me semble aujourd’hui que la sauce a pris comme on dit (rires) ."