La Corrida de Gerpinnes a mis dans le mille

L’ami Robert avait une petite crainte: reviendraient-ils aussi nombreux ? Et le froid n’allait-il pas inciter quelques-uns à rester bien au chaud chez eux ? Si les pré-inscriptions ont eu du mal à démarrer, elles ont afflué trois jours avant l’événement et avec les inscriptions du jour, le total de participants est monté à 1012. Un chiffre remarquable sur une seule distance (10,2 km). Et tous ont reçu leur traditionnel cougnou.

Le palmarès de l’épreuve recense quelques grands noms de l’athlétisme régional et même national. Amaury Paquet, double lauréat des 20 km de Bruxelles, les a rejoints, à sa première participation. "Je n’étais encore jamais venu car en fin de saison je suis souvent blessé ou hors forme, lança le Hervien, à peine essoufflé par l’effort consenti. Je connaissais la réputation de cette épreuve et je savais qu’il y aurait une sacrée concurrence, ce qui est toujours positif quand on est un compétiteur. Je pensais qu’Ismaël Debjani serait là. Il m’aurait allumé à coup sûr !" Amaury s’est détaché après un peu moins de 4 km. "Mais je n’ai jamais pu me relâcher car Romain Paul et Tancrède Crickillon n’étaient jamais très loin." Quatrième, Thomas Monfils, le premier Carolo, intègre pour la première fois le top 5.

Roxane a gagné sept minutes

À peine de retour de son championnat d’Europe U23 de cross-country à Turin, Roxane Cleppe ne s’attendait absolument pas à terminer la première des féminines. Et pourtant… "C’est dingue ! s’exclama-t-elle. C’est quand même une des courses les plus importantes de la région. En 2019, lors de la dernière édition, j’étais 15e dame et ici je gagne ! Surtout je suis fière de mon chrono ! J’ai gagné sept minutes en trois ans ! Et j’attache plus d’importance aux chronos qu’aux places." La Castellinoise est revenue sur l’Allemande Sonja Vernikov au 4e km. "Je me sentais vraiment bien et j’ai continué sur ma belle allure. C’est assurément l’une de mes plus victoires avec celle de la Cross Cup de Roulers chez les espoirs l’année dernière."