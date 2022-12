Encore un Chimacien qui gagne la corrida de Momignies

Cette Christmas Corrida était organisée pour la 4e fois en cinq éditions par l’Heureux Abri. Elle ne proposait qu’une seule distance dans les rues éclairées du village et au sein même du marché de Noël ! Il faisait très froid (-5°c), ce qui n’a pas découragé 92 coureurs, dont 21 féminines, de se rendre au kiosque. Et avec cette année un invité attendu: le brouillard ! "Cela rajoute un caractère un peu spécial à notre épreuve, évoque Benjamin Cornet. C’était beau de voir au loin les lampes frontales. Mais cela nous a provoqué aussi un petit stress dans la mesure où il fallait encore plus être vigilant à la sécurité des coureurs. Heureusement, la Police nous a été d’une aide très précieuse d’autant plus qu’il y avait de nombreuses traversées de routes."

Le parcours consistait en une boucle de 2.5 km à faire à trois reprises. "L’originalité consiste à les faire passer au sein du Marché de Noël et non pas autour, comme dans beaucoup d’autres épreuves. Cela créé un bel engouement auprès des visiteurs et des commerçants dans les chalets. Notre course attire non seulement les coureurs mais aussi leurs accompagnants, cela fait donc beaucoup de monde."

Les triathlètes des Sharks étaient venus en nombre. Parmi eux les vainqueurs masculin et féminin: Rudy Depret et Céline Dery. Rudy, dont le frère Vincent enseigne à l’Heureux Abri, avait ouvert le palmarès en 2015. Avec deux victoires, il rejoint ainsi au tableau d’honneur Mehdi Lahbib (2 016 et 2 018). Le palmarès ne mentionne d’ailleurs que des Chimaciens avec Nicolas Baïolet (2 017) et Maximilien Ghislain (2 019).

"Cette course n’était évidemment pas un objectif mais l’occasion de faire une séance qualité à domicile, raconte l’Ironman. J’avais besoin de cette séance pour retrouver plus de constances sur mes courses à pied en triathlon après deux saisons presque blanches. Après, une victoire est toujours bonne à prendre et je dois admettre que j’ai été étonné de me retrouver seul aussi rapidement, après un peu plus de 1 km, mais j’ai tenté de garder le rythme pour rester sur ce que je venais chercher, c’est-à-dire une séance qualité."

Calendrier en préparation

Le mois de décembre est traditionnellement celui où les triathlètes préparent leur calendrier de la saison à venir.

"Je dois encore en parler en famille mais si je fais un triathlon complet j’aimerais en faire un typé montagne, et pas un qualificatif pour Hawaï. J’aimerais aussi, si c’est possible en 2023 et si pas plus tard, diversifier un peu donc pourquoi pas une belle cyclosportive, un beau trail long, mais pas Ultra, et le Swim-Run m’attire également… Donc, il me reste de belles choses à faire !"

Les podiums

HOMMES: 1. Rudy Depret 24'36, 2. Benjamin Deharbes 26'35, 3. Maximilien Ghislain 27'02.

DAMES: 1. Céline Dery 30'28, 2. Céline Bastien 32'27, 3. Kristel Dambroise 33'09.