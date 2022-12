Amaury Paquet, vainqueur des deux dernières éditions des 20 Km de Bruxelles, s’y est imposé pour ce qui était sa première participation.

”C’est une course réputée qu’il fallait que je fasse au moins une fois !, a déclaré le Hervien après son succès. Cela n’avait pas été possible plus tôt car je suis souvent blessé ou hors forme en fin de saison. Je suis heureux de figurer enfin au palmarès de cette classique !”

Il a couru les 10.2 km en 30.35 et a devancé Romain Paul et Tancrède Crikillon. Thomas Monfils (4e) est le premier Carolo.

Chez les féminines, la régionale Roxane Cleppe, à peine de retour de son championnat d 'Europe de cross-country, s’est elle aussi imposée pour la première fois (35.29). Elle a devancé Vernikob Sonja (36.03) et Elodie Van Den Abeele (36.08).

