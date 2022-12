L’avant-dernière sortie de l’année civile, en déplacement à Courtrai, n’a rien d’une sinécure pour les Spirou Ladies de Charleroi. L’adversaire est solide sur le papier avec l’ex-coach fédéral Philip Mestdagh, des espoirs de talent (Joris et Vervaet), des filles d’expérience (Hanne Mestdagh, Foucart) et un trio de Croates (Perisa en périphérie, Stojsavljevic et Juric dans la raquette). Les résultats sont mi-figue, mi-raisin mais les Flandriennes assurent contre les teams du bas de tableau. De plus, l’équipe sambrienne traverse une période délicate depuis le succès engrangé à Lommel. Le groupe a eu droit à son lot de blessures et seule Bottriaux effectuera, à terme, sa rentrée. Pour Mukeba, la saison est finie.

En l’état, les Carolorégiennes commencent à tirer la langue. Mais monter en épingle le 29-100 de la semaine passée contre Malines serait malvenu. Coach Muylaert a souligné que le fond de jeu n’avait pas été mauvais du tout, même s’il y a un monde de différence entre les deux. D’ailleurs, il faut souligner que Liège, équipe à ne pas prendre à la légère (actuel 3) et face à qui Charleroi terminera l’année le 21, avait certes répliqué en défense face à cet adversaire il y a quelques semaines, en n’encaissant que 49 points. Néanmoins, son attaque avait été réduite à néant avec quatre points inscrits en moins que les Ladies. En attendant, un déplacement victorieux chez les Spurs tiendrait du miracle.