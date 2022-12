Baulet: les yeux vers l’avenir

Le désormais ancien coach de Baulet, Aurélien Chantinne, vit ce moment avec une certaine philosophie même si la pilule a encore du mal à passer: "Le moral est bon. Il y a quand même des choses plus graves dans la vie donc je relativise même si je ne comprends toujours pas leur décision et surtout le timing de celle-ci."

La direction bauletoise n’a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet, estimant que le sujet était clos et en souhaitant bonne chance à son ancien entraîneur. "Je ne quitte pas pour autant le monde du football. Si un jour ça devait arriver, c’est que je ne m’appellerais plus Aurélien Chantinne. Je suis un revanchard et un compétiteur, je suis à nouveau prêt à coacher une nouvelle équipe. Peu importe l’objectif, je peux aussi bien me lancer dans une mission sauvetage comme dans un projet plus ambitieux. Je suis conscient que mon passif peut rebuter et inquiéter mais je suis différent du joueur que j’ai été."