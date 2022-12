Les filles d’Ugo Blairon doivent se reprendre après leur sévère défaite à Oudegem. Le coach qualifie d’importante cette rencontre contre Genk: "Nous allons voir où nous nous situons dans le classement et où nous allons pour le reste de la saison. Après ce match, nous jouerons contre Ostende et Anvers. Nous allons voir si nous allons accrocher le train des cinquièmes – huitièmes ou si nous allons nous trouver dans le dernier wagon du classement. Récemment, nous avons appris que cinq places européennes étaient attribuées à la Belgique grâce aux bons résultats des Belges sur la scène européenne."

Cela laisse sans doute Tchalou rêveur suite à sa belle prestation en CEV Challenge Cup il y a deux semaines. Toutefois, pour Ugo Blairon, il faut retrouver ce niveau montré alors: "Nous n’avons pas bien joué contre Oudegem. Nous devons retrouver notre niveau montré contre Ankara."

Charleroi - Gand (s. 20 h 30)

Le match du week-end sera sans aucun doute celui qui se déroulera à la salle Ballens samedi soir. Actuellement, Gand compte 16 points. Les Dauphines aussi mais ces dernières ont une rencontre d’avance.

Pour Dimitri Piraux, il s’agit du bon moment pour recevoir le ténor flamand: "Nous savons que les Gantoises sont très fortes. Nous devons prendre notre revanche par rapport à la Coupe de Belgique. Nous sommes dans une spirale positive après ce 9/9. Nous devions gagner nos derniers matches et nous l’avons fait. Maintenant, nous jouons un gros morceau et j’y crois même si je suis réaliste. Nous allons devoir jouer à 200% et développer un jeu agressif. Mes filles vont tout donner, j’en suis sûre. Elles sont en forme et elles ont fait le plein de confiance. Mon groupe est travailleur et c’est très agréable de bosser dans une ambiance pareille !"