Cartes jaunes: Cordier, Zouggaghi, Haid El Assiri.

Buts: Buyl (0-1, 5e ; 2-3, 35e), Ghislandi (1-1, 18e ; 5-5, 39e), Adnane (1-2, 19e ; 2-4, 36e), Arslan (2-2, 29e), Zouggaghi (2-5, 37e), Bouzid (3-5, 38e), Wilde (4-5, 39e).

En accueillant les gars de la métropole, le Futsal Team Charleroi pouvait aligner une 10e victoire de rang (toutes compétitions confondues) et grappiller la seconde place du classement à son adversaire du jour. Mais attention à l’armada anversoise, seule équipe du championnat qui est parvenue à accrocher l’ogre anderlechtois en septembre dernier et qui comptabilise dans son effectif des joueurs comme Sababti, Zouggaghi et les ex-Carolos Adnane, Durot et El Fakiri. Dès l’entame de match, Charleroi donne le ton et prend les débats à son compte. Incertain avant la rencontre, Ghislandi est bien sur le terrain et se procure même la première occasion de la rencontre. Wilde et Osvaldo Moreno tentent à leur tour d’ouvrir le score, mais Durot s’interpose. Anvers fait mouche dès sa première intrusion dans le rectangle adverse, sur un contre heureux pour Buyl.

Les Blues manquent encore de chance à la 13e lorsque Osvaldo Moreno trouve le montant du but de Durot. Sur un effort personnel de Ghislandi, ce dernier trouve enfin la faille et trompe le dernier rempart anversois. Dans la foulée, une contre-attaque éclair des Anversois permet à Adnane de redonner l’avance à ses couleurs (1-2), juste avant la mi-temps.

La remontada carolo

En seconde période, les nombreux spectateurs présents à la Garenne assistent à une opposition tactique. Sababti passe de peu d’alourdir la marque sur une frappe excentrée. Lancé dans la bataille, Arslan conclut une belle contre-attaque locale et égalise à 2-2. Wilde et Dahbi se créent plusieurs occasions, mais Durot se montre impérial. Ces occasions manquées se paient cash… À cinq minutes de la fin, Buyl inscrit son doublé en remportant son face-à-face avec Idrissi. Sur une erreur carolo, Adnane récupère le ballon face à un but vide et creuse l’écart. Le marquoir monte encore quand Zouggaghi inscrit son but de la soirée. Le FT Charleroi lance son gardien volant pour revenir dans le match. Bouzid réduit l’écart à deux minutes de la fin. Le suspense est finalement relancé via Wilde, qui inscrit le 4-5.

À 17 secondes de la fin, Zouggaghi commet la sixième faute anversoise, synonyme de dix mètres. Ghislandi se charge de le convertir, dans la liesse générale. Les Carolos, auteurs d’une belle prestation, empochent un point totalement logique.