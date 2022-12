Ciney à cinq ?

Ayant vécu un premier tour décevant, les deux formations auront à cœur de se remettre sur les bons rails avant la trêve. "La première partie de saison n’a pas été bonne du tout. La perte de Martin Lebrun, qui était notre tour de contrôle à l’intérieur, nous a fait mal et nous sommes dans une spirale négative. Dans la situation actuelle, on doit viser le maintien mais nous devons gagner contre des équipes mieux classées. On fait une bonne première mi-temps à Waremme la semaine passée, puis on s’écroule", explique Stéphane Hugaerts. Après avoir joué la seconde mi-temps à six lors de la défaite contre Belleflamme, les Cinaciens devront à nouveau mordre sur leur chique. "On sera cinq ou six, vu qu’Antoine Balthazar est incertain. On devra s’appliquer et gérer nos fautes, annonce Hugo De Jaeghere. C’est compliqué de jouer des deux côtés pendant quarante minutes en R1, mais on garde les play-off dans un coin de la tête." Le Campinaire devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. "Bearzotti et Verlinden ne sont pas à 100% mais ils seront là", annonce le coach.