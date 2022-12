Remise générale dans le Hainaut également

À la suite des conditions météorologiques difficiles annoncées, et le gel permanent ainsi que des terrains trop dangereux, le Comité Provincial du Hainaut a décrété la remise de tous les matches officiels et amicaux (terrains en herbe et synthétique) programmés du 16 au 18 décembre inclus, dans toutes les catégories, pour les équipes premières également donc. Ce qui privera donc les amateurs de foot provincial de rencontres dans le Hainaut en cette fin d’année.