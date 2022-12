Un gladiateur des temps modernes

Liridon revient sur ses débuts: "Je suis un spécialiste du karaté, je vais bientôt passer ceinture noire. J’ai un parcours assez atypique car j’ai arrêté la compétition lorsque je suis entré à la police. De 2016 à 2021, je n’ai donc fait que des entraînements. Lorsque j’ai voulu recommencer, le Covid est arrivé. Cela a donc une nouvelle fois repoussé ma reprise. J’ai laissé mon rêve d’ado de côté mais il m’a vite rattrapé (rires)! Cette année j’ai combattu quatre fois et j’ai remporté les quatre combats. Lors de deux combats précédents, je n’ai pas reçu de coups, ce fut rapide, ce qui explique que j’ai pu combattre ce week-end."

Des sacrifices

Pour arriver à un niveau aussi élevé, le combattant a fait de nombreux sacrifices. Originaire de Namur et travailleur à Charleroi, il n’a pas de véhicule. Pendant deux mois, il a fait Namur-Charleroi, Charleroi-Namur à vélo. Liridon a tout sacrifié pour y arriver. Actuellement, il prend le train pour aller travailler et pour aller s’entraîner.

Il y a un mois, un événement a marqué la carrière du jeune policier: "Je me suis rendu au Congo afin de combattre en Afrique. C’était assez compliqué quand on connaît le passé colonial de la Belgique par rapport à ce pays. Tout le monde était contre moi et je le comprends. Avec mon boulot, ce n’est pas toujours évident. Quand je suis en phase de “cutting”, c’est-à-dire une période durant laquelle je dois perdre beaucoup de poids et passer par une phase de déshydratation, je suis faible. En acceptant ce combat contre Martin Mc Nulty à Mons, j’ai pris un gros risque. Ce garçon était invaincu."

Un sacré combat

Si Liridon a pris un risque, le destin lui a prouvé qu’il avait eu raison de saisir sa chance. "Normalement, nous devions combattre durant 3 fois 5 minutes. Ensuite, cela va à la décision. Nous étions à égalité. Il a donc été décidé d’ajouter un" extra-round "de 5 minutes. Ce fut extrêmement difficile pour mon adversaire et pour moi-même. Cela se joue au mental à ce stade tellement le corps est éprouvé. J’ai trouvé la force de gagner et de passer devant le Franco-Irlandais à la fin du combat."

Le train de la MMA se transformera peut-être en une limousine de l’UFC si les sponsors suivent l’ascension de Liridon. Un jeune homme à suivre, à ne pas en douter.