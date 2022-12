" Cette Carolorida était ma première course depuis mon marathon de Rotterdam que j’ai fait en 2 h 15 en avril. S’en sont suivis mon mariage et mon voyage de noces ! Je connais bien cette course pour m’y être déjà imposé sur la longue distance par le passé. Cette fois je me suis fait battre par un petit jeune de mon club ! Mais l’essentiel était de prendre du plaisir. "