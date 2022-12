Roxane Cleppe a tout donné

La Castellinoise a couru les 6 km sous les 23 minutes, à 2'44 de la championne d’Europe. Elle se classe en 48e position, entre une Française et une Espagnole. "J’ai un sentiment partagé: je suis à la fois contente de moi car j’ai tout donné et je n’ai rien lâché, mais aussi un peu déçue de mon classement, souffla-t-elle quelques heures après sa course. Je n’avais les sensations espérées. Mais vu les difficultés du parcours, je suis déjà satisfaite d’avoir pu boucler ces quatre tours."

Dans le dernier, la récente lauréate du Mérite sportif de Châtelet a chuté, heureusement sans gravité. "C’était dans la fameuse côte que, je crois, nous craignions toutes. Qu’est-ce qu’elle était difficile à gravir ! Et il fallait le faire à quatre reprises ! J’ai eu du mal dès la première fois alors que cela ne faisait même pas 1 000 mètres que l’on courait !"

Ce circuit ne lui correspondait pas. "Je n’aime pas du tout les parcours techniques car je suis de nature prudente. Sur un parcours un peu plus plat, plus sinueux, avec moins de bosses je sais que je peux mieux faire. Ce dimanche il y avait beaucoup plus fortes que moi mais je vais continuer à m’entraîner pour progresser pour me rapprocher de leur niveau."

L’ambiance l’a particulièrement marquée. "Les gens de toutes nationalités qui t’encouragent avec des sifflets, c’est impressionnant ! Beaucoup d’entre eux s’étaient massés dans la côte et cela nous poussait à nous surpasser. Plus globalement, tout est beaucoup plus gros que dans une manche de la Cross Cup. Cela va longtemps rester dans ma mémoire."

Objectif Euro 2023

Durant quatre jours, Roxane a passé un super-moment avec le reste de l’équipe belge et les autres athlètes. "C’est vraiment cela que je vais retenir en premier. J’ai profité de chaque moment à fond, en me disant que c’était peut-être la seule et unique fois que je le vivrai, même si j’espère évidemment que cela ne sera pas le cas !"

En effet elle fera tout pour être à nouveau sélectionnée parmi les athlètes qui prendront part à l’Euro 2023 qui aura lieu à Bruxelles ! "Je sais déjà que le parcours me conviendra mieux. L’objectif, si j’ai la chance d’y participer, sera d’obtenir une meilleure place.. et de ne pas chuter !"