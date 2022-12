Les Coqs ont loupé le coche

Bousculées lors d’un second time quasiment à sens unique, les troupes de Nicolas Flammini auraient pu créer la surprise dans les arrêts de jeu. "On doit, néanmoins, s’estimer heureux de s’en sortir avec un point, analyse Ludo Steens. Nous sommes à notre place dans la colonne de droite, c’est un constat." Peu à l’aise face à leurs concurrents directs, les Courcellois restent sur un mois et demi sans succès et ont régulièrement calé devant des adversaires de leur calibre. "On passe à côté dans les matches soi-disant plus faciles. Il ne faut pas désespérer car le championnat est encore long mais il faudra livrer un meilleur second tour si nous voulons nous mettre à l’abri. On doit continuer à bosser notre jeu et notre envie, c’est tout ce qu’il reste à faire."