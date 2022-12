Dimanche soir, la Castellinoise a bouclé le premier tour en Superdivision. Et cela par une victoire face à Virton. La Palette Patria s’est heurtée à un Alessi Massart en grande forme qui a pris la mesure de Fred Sonnet et de Thibaut Darcis. Avec cette nouvelle victoire, les Castellinois ont consolidé leur quatrième place au classement. La seconde partie de saison sera intéressante. Thibaut Darcis et ses potes tenteront d’aller chercher une place sur le podium et, qui sait ?, réaliser un exploit en bousculant Diest ou Sokah, les candidats au titre. Il faudra pour cela qu’Enio Mendes soit complètement remis de sa blessure encourue en début de saison et qu’il retrouve son meilleur niveau. Le club espère aussi que Gaëtan Swartenbrouckx pourra rejouer.