La bonne surprise Boukamir

Depuis deux ou trois ans, je sens que le club accorde une confiance grandissante envers ses jeunes. On le voit aussi avec Ken (Nkuba), Jackson (Tchatchoua) et Martin (Wasinski). "

Mais aucune concurrence malsaine avec ce dernier, lui aussi défenseur central et lui aussi né en 2004. "On est forcément un peu en compétition puisqu’on postule à la même place mais on s’entend très bien. J’étais très heureux pour lui lors de ses premiers matchs. Pour le reste, je ne me pose pas mille questions et je ne me compare pas à qui que ce soit."

Une éclosion freinée par une fracture

Confortablement installé au fond d’un canapé dans le lobby de l’hôtel Kamelya Selin, Mehdi Boukamir dégage une maturité rare pour son âge. Il profite du moment présent. Peut-être en partie parce qu’il a déjà connu la douloureuse épreuve d’une grave blessure qui a inévitablement freiné son évolution : une fracture de la malléole subie en mars 2022 lors d’un tournoi avec l’équipe nationale belge U19. "J’ai travaillé dur pour revenir et j’ai tout de même dû attendre cinq à six mois après l’opération pour revenir sur le terrain. Mais ce genre de blessure fait partie d’une carrière et il faut l’accepter. Si j’ai douté ? Non, pas vraiment, parce que mon entourage était constamment positif et m’a rassuré. Il y a des périodes plus difficiles à surpasser pendant une si longue absence mais je savais que je reviendrais."

Cette blessure a tout de même retardé ses premiers pas en première division. Car Edward Still l’aurait probablement lancé dans le grand bain plus tôt que ce vendredi 21 octobre lors du déplacement de la dernière chance au Cercle Bruges. Ce soir-là, celui qui dirigeait alors, sans le savoir, son dernier match pour le Sporting (il sera remercié le lendemain), alignait un trio défensif central inédit composé de Wasinski, Andreou et, donc, Boukamir.

Une première titularisation qui ressemblait à un casse-pipe tant le contexte (extra-) sportif était lourd. "C’est vrai que les circonstances n’étaient pas simples mais je ne choisis pas, relativise le jeune défenseur. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même tout comme je continuerai à le faire si le nouveau coach m’en donne l’occasion." Ce pourrait être plus tôt que prévu même si le profil de Boukamir colle moins au souhait de Mazzù d’apporter une dose d’expérience supplémentaire dans ce secteur.

C’est d’autant plus vrai qu’un flou persiste autour des cas Van Cleemput et Knezevic. "Mon objectif pour cette deuxième moitié de saison est évidemment de disputer le plus de matches possible et d’apporter ma pierre à l’édifice collectif. Je suis conscient qu’il pourrait y avoir des opportunités mais je n’y pense pas trop pour l’instant. Je travaille et je prends ce qui vient."

Des rêves de Premier League

Un discours humble pour ce grand fan de Premier League. "Je rêve d’y jouer depuis tout petit mais bon, une chose à la fois, rigole-t-il. Je vais d’abord essayer de m’imposer ici, en respectant la philosophie du coach qui nous demande d’aller chercher assez haut et de jouer un peu plus rapidement vers l’avant." Des idées qui correspondent plutôt bien à ses points forts. "Ma capacité d’infiltration et mon agressivité dans les duels, liste Boukamir. Mais j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, dont mon pied gauche."

Bien sûr, le chemin est encore long pour prétendre durablement à un poste de titulaire en D1. Mehdi Boukamir devra encore faire preuve de patience et d’abnégation. Mais son évolution est franchement positive ces derniers mois.