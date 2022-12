Charleroi: Une Carolorida glaciale mais aussi festive

Le foot ne semble pas avoir eu trop d’impact sur la courte distance, dont le départ était donné à 19 h, avec 462 coureurs. Par contre le classement de la longue distance, avec un départ à 19 h 45, ne recense que 296 noms. "Il faisait aussi très froid donc les conditions n’étaient pas optimales pour établir un record de participation mais nous pouvons toutefois être heureux d’avoir pu attirer plus de 750 personnes sur les deux distances principales et un nombre considérable d’enfants qui se sont défoulés au profit de l’association Alternative 21."

+ Le classement des 4,5km

À celles et ceux qui se demandaient le pourquoi des départs séparés: "La boucle ne fait que 2,5 km. Certains la font deux fois, d’autres quatre fois. Cela aurait été trop dangereux de les rassembler tous ensemble en raison de la vitesse des meilleurs et de l’étroitesse de certains lieux."

Un Tournaisien au palmarès

Il est à souligner que l’ambiance était omniprésente toute la soirée. Les traversées de Rive Gauche devant plusieurs dizaines de spectateurs et curieux, du Marché de Noël et du Passage de la Bourse, illuminé par les "Dirty Monitors" et animé par une chorale, ont été les passages les plus appréciés des runners.

La Carolorida, c’est une épreuve où l’on retrouve des coureurs d’un jour (ou d’un soir en l’occurrence) et des grosses pointures venues pour tenter d’inscrire une ligne de plus à leur palmarès. Ainsi, sur le 9 km, Trakks était venu en force: le Tournaisien Thaddée Adam a devancé Daniel Fagi en toute fin de course, battant de plus d’une minute le chrono du vainqueur de l’an dernier, Youssef Bouissane.

"J’avais comme objectif de courir moins de 28 minutes, déclara le vainqueur. Objectif atteint ! C’est sympa d’avoir gagné pour ma première participation d’autant que le parcours n’est pas si simple que ça puisque l’on passe à chaque tour par un côté assez raide. C’est d’ailleurs là que j’ai vu que je pouvais faire la différence sur Daniel car dans les deux premiers tours je prenais deux à trois mètres sur lui."

+ Le classement des 9km

Cette édition 2022 restera un très bon cru. À son palmarès figurent également Julien Devuyst, Caroline Vandriessche et Laura Scieur.