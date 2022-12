Arbitre: M. Krack.

But: Maisonneuve (0-1, 73e).

Cartes jaunes: Maisonneuve, Benaets

SPORTING B: Closset, Denuit, Dalle, Debast (83e Malungu), Benaets, Rousseau (57e Ntelo Mbala), De Moerloose (69e Irakoze), Lutte, Vandermeulen, Bongiovanni, Diallo (83e Wester).

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Massengo, Rivollier (64e Dahmane), Hadj-Moussa (69e Gaye), Lioka lima, Hassaini (87e Reynders), Ito Singa, Maisonneuve, Guedj (64e Perreira), Saïdane.

Le début de partie était animé dans ce derby de Charleroi et la première grosse frayeur était pour Moriconi mais le portier Olympien captait bien la lourde frappe de Benaets. Le Sporting de Charleroi dominait et se montrait plus présent dans la partie de terrain adverse. Moriconi était à nouveau à contribution suite à un essai de Diallo.

La défense olympienne en avait plein les pieds. C’est sur un score vierge que Monsieur Krack renvoyait les deux équipes au vestiaire.

Domination de l’Olympic

La seconde période reprenait sous les chants des supporters zébrés qui poussaient leurs couleurs. Bongiovanni failli conclure devant son kop, mais il lui manquait une pointure pour pousser le ballon au fond des filets. Le match s’équilibrait ensuite avec un combat au milieu du terrain pour la conquête du ballon et à l’heure de jeu Rivollier loupait l’immanquable, seul devant Closset qui restait bien sur ses appuis. Il restait vingt minutes à jouer lorsque Maisonneuve, suite à un corner, propulsait le cuir au fond de la cage de Closset.

Cela redonna confiance aux Dogues qui sur leur lancée tentaient de faire le break. L’ambiance montait dans le vieux stade. Les Zèbres jetaient leurs dernières forces dans la bataille. Le score ne bougeait plus et l’Olympic signait un onzième match sans défaite.