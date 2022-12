Gerpinnes 4 - Thuin 0

Les Gerpinnois ont parfaitement joué le coup face à une équipe de Thuin qui mange son pain noir. Contino, Gentille, Toussaint et Feria Matias ont trouvé la faille. Ce succès permet à Gerpinnes de revenir sur Jumet, au niveau de la deuxième marche du classement. Les Gerpinnois accusent désormais cinq points de retard sur Roselies.

Snef 0 - Morlanwelz 2

Dans le derby, Morlanwelz a réalisé une belle opération. Grâce à cette victoire, les Normaliens se relancent au classement. Pour Snef, c’est un petit coup d’arrêt.

Anderlues 1 - Chapelle 1

À domicile, les Bourlettis ont dû se contenter d’un petit point. Pourtant, ils menaient au score grâce à Kamba Kalongo, avant le quart d’heure. Une heure plus tard, Lwangi égalisait. Cette unité est précieuse pour Chapelle.

Frasnes 3 - Beaumont 3

À l’extérieur, les Macarons ont trouvé les ressources pour arracher un bon point. À la pause, c’était deux partout. À un quart d’heure du terme, Vanhecke pensait offrir la victoire aux Beaumontois. Mais c’était sans compter sur Arikan qui assurait l’égalisation des siens.

Nalinnes 1 - Froidchapelle 3

Dans le match de la peur, Froidchapelle a enterré encore un peu plus les Nalinnois. Après vingt minutes, c’était déjà 0-3. Hecq a sauvé l’honneur. En seconde période, il n’y a plus eu le moindre but.

Fontaine 3 - Ressaix 1

Fontaine a pris trois points précieux pour sortir de l’ornière.

Erpion 8 - MSM 4

Giraudon (4), Dosogne (2), Dubrocq et Barakhoev ont trouvé le chemin des filets. Le réveil des visiteurs fut trop tardif.