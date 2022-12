Première victoire de Sivry depuis trois mois

Gozée 5 - Chimay/Virelles 0 (fft)

Les Chimaciens, pas assez nombreux, ont préféré ne pas se déplacer à Gozée et ont donc déclaré forfait.

Froidchapelle B 4 - Montigny 1

Après deux défaites, les Froidchapellois ont renoué avec la victoire. "On a enfin fait preuve d’efficacité", se réjouit le T1 Fabian Garcia. En face, la trêve va faire du bien à tout le monde. "Les semaines se suivent et se ressemblent, constate Fabian Sénéchal. On a dû jouer à neuf et malgré tout, nous avons montré de très bonnes choses. On aurait pu les faire douter davantage à 3-1. Nous faisons avec les moyens du bord en ce moment, la chance n’est pas de notre côté. Les absences nous coûtent des points."

Forges 2 - La Buissière 0

Le leader n’est pas tombé dans le piège de La Buissière et consolide sa première place grâce aux réalisations de Navez et Codden. Le coach visiteur aurait bien vu ses hommes ramener quelque chose. "On a réalisé un match plus que convenable et si l’arbitre avait été neutre, on aurait pu l’emporter, lâche Benoît Garçon. On nous a refusé trois penalties. Je suis très content de la prestation et nous sommes prêts à faire bonne figure au second tour."

Beaumont B 2 - Marbaix B 1

Victoire compliquée des Macarons. Menés, ils ont inversé la tendance, une qualité que l’entraîneur Mederick Ros apprécie grandement chez ses joueurs en ce moment. Du côté marbaisien, Bernard Frère, malgré le bon match de son équipe, était en colère. "Je suis déçu par le club qui ne nous respecte pas. On nous pique des joueurs pour les mettre chez les A et on se retrouve avec un groupe amoindri. J’ai été obligé de chercher des joueurs jusqu’à la dernière minute…"

Sivry 2 - JS Erpion 1

Le dernier succès de Sivry remontait au 25 septembre. Un soulagement. "Je n’avais plus eu un effectif aussi fourni depuis un long moment, explique David Dartevelle. Ça change tout. Le score aurait pu être plus large."