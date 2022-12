Cartes jaunes: Beugnies, Leclercq, Carboni, Ndiaye, Noël.

Buts: Renquin (1-0, 35e), Ndiaye (2-0, csc, 52e), Verstraeten (3-0, 88e).

BELŒIL: Willocq, Vanveuren, S. Wantiez, Laï, Beugnies (67e Romano), Henry (22e Mouquet), Petta (81e Flammia), Leclercq, Renquin, G. Wantiez, Verstraeten.

MONTIGNIES: Eeckhout, Carboni, Spiniello, Akono, Josephy (62e Ragatzu), Struyven (62e Bonafede), Mesrouri, Frate (70e Louahed), Ndiaye, Noël, Lange.

Montignies ne sera pas la première formation à faire tomber le leader cette saison-ci. Venu à Quevaucamps pour ne pas encaisser, il a poussé l’Union à être patiente avant d’être soulagée en milieu de seconde période. La pause était atteinte sur un score arsenal, œuvre de l’inévitable Renquin qui concrétisait la domination constante des locaux dix minutes avant la pause-café… bien chaud !

La délivrance unioniste tombait à la suite d’un corner bien botté et rentrant que Ndiaye déviait dans ses propres filets. Belœil était alors à l’abri d’un retour visiteur d’autant plus que Montignies ne se montrait pas spécialement des plus dangereux. Il fallait attendre la 88e pour atteindre le score final de cette partie, Verstraeten parachevant le travail collectif du premier de la classe.

Grâce à ce succès, Belœil prend le large au classement général tout en restant invaincu à l’issue des quinze rencontres jouées lors de ce premier tour. Une forme de grande distinction pour un candidat au titre qui est bel et bien présent là où on l’attendait et qui assume donc parfaitement son statut de grand favori.