D’un point de vue personnel, après avoir quitté la D3 amateurs pour la P2, Rocco Antenucci prend énormément de plaisir. "Je m’amuse. Je me sens bien. Je me donne à fond. C’est plaisant de jouer les premiers rôles, avec un staff très pro. Je pense que le groupe est dans les meilleures conditions pour réaliser de bons résultats. J’évolue en 10. Il y a bien longtemps que je n’avais plus connu cela. Je me sens bien dans ce rôle."