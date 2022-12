Le deuxième tour commence dans cette Division3ACFF assez relevée. Monceau reçoit Tournai, quatrième actuellement de ce championnat. "C’est une belle équipe qui en est à six victoires lors des sept dernières journées, présente Michel Dufour, l’entraîneur moncellois. C’est une formation très complète avec des joueurs de grands gabarits, ce qui leur donne l’avantage sur les phases arrêtées." Le coach s’attend à un duel très physique ce dimanche. "Il y aura de l’impact dans le jeu de notre adversaire, c’est certain. Il faudra que nous soyons prêts à répondre dans les duels si nous ne voulons pas perdre directement le contrôle du match."

Si Tournai tourne à plein régime, Monceau vient de signer une série de trois rencontres sans défaite. Malgré de nombreuses blessures depuis le début de saison, le noyau moncellois progresse et s’adapte à la série. "Les choses se mettent en place. Nous avons réalisé une bonne prestation face à Tamines en ne laissant pas grand-chose à notre adversaire si ce n’est un penalty léger et une occasion en fin de match. J’espère voir une prestation au moins du même genre ce dimanche, voire mieux. Je sais que nous avons les moyens pour embêter Tournai. Nous avions signé un partage là-bas et leur gardien avait arrêté deux penalties. Nous avons mis en place un plan de jeu cette semaine mais on sait que ce genre de rencontres se joue aussi sur la forme du moment de chaque joueur." Un succès lancerait idéalement le deuxième tour de Monceau.