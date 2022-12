Face à un tel adversaire, il est totalement illusoire d’espérer un second succès de la part du groupe de Fabien Muylaert. Atteindre les 50 points face à la bande de la Belgian Cat Laure Resimont renseignerait une bonne prestation de la part des Sambriennes. Le coach des Spirou Ladies ne dit pas le contraire: "Ce match s’annonce évidemment très compliqué. De mauvaises nouvelles sont tombées cette semaine. Mardi, Lisa Mukeba s’est finalement fait opérer des ligaments croisés du genou. Elle est out jusqu’au début de la saison prochaine. La jeune Chadia Samsam, qui s’était fait mal au genou en montant toute seule à l’anneau dimanche passé en R1, passe une IRM samedi. Ce n’est peut-être qu’une entorse mais les ligaments croisés sont peut-être touchés aussi. Par contre, Sophie Bottriaux a entamé sa rééducation. Rentrée prévue en janvier. Pour le reste, le groupe reste soudé et travaille fort, dans une excellente ambiance, dans l’attente, en D1, d’un nouveau succès qui ferait le plus grand bien au moral."