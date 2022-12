L’Olympic fait évoluer son projet

C’est Dante qui choisit

Au cours d’une rencontre amicale, Dante Brogno a pu faire son shopping pour renforcer son groupe qui occupe une place dans le top 3, en D3ACFF. "Il a jeté son dévolué sur trois éléments, dont Jérémy Kumbu, David Perreira et Kais Mansouri. Pour les deux premiers, c’est en bonne voie. Pour le troisième, il doit encore y réfléchir (NDLR: Kumbi a été annoncé ce matin en prêt à Mons). On organisera une nouvelle joute amicale, dans quelques jours. On reproduit ce que l’on tente de faire avec des clubs de D1 A."

Mons et l’Olympic pourraient-ils se rapprocher davantage ? "Non. Ce n’est pas l’idée. Mons a ses ambitions et, nous, les nôtres. Notre projet évolue bien. On fera le point, après la dernière journée du premier tour. Avant cela, on doit se concentrer sur un beau derby face au Sporting, avant une dernière rencontre de championnat. On va tout faire pour obtenir un maximum de points, malgré nos blessés."