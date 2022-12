Cartes jaunes: Sababti, Rahou.

Buts: Rahou (1-0, 7e ; 3-3, 18e ; 7-6, 39e), Yachou (1-1, 11e ; 3-4, 23e), Caballero Orejuela (1-2, 11e ; 2-3, 17e), Dujacquier (2-2, 11e ; 4-4, 31e), Karakilic (5-4, sur pen., 32e), B. Bouri (5-5, 33e), Dahmani (5-6, 38e), Beeckman (6-6, 39e), Rahou (7-6, 40e).

Après avoir été éliminé par… Herentals en 8e de finale de la coupe de Belgique, le FMC Charleroi a déjà l’occasion de prendre sa revanche, en championnat cette fois-ci pour le premier match de son triptyque de fin d’année civile. Avec une panoplie d’absences (Malengreaux, Rezouk, Gündogan et Qoli), les protégés du président Simonofski doivent décrocher les trois points de la victoire sous peine de voir les Campinois et le top 4 du futsal belge s’éloigner.

Durant le premier acte, les deux équipes se rendent coup sur coup. Chaque action aboutit à une occasion. À ce petit jeu, ce sont les Carolos qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. D’un ciseau, Rahou ouvre le compteur local. Mais Herentals réagit de la meilleure des manières avec une frappe sur le poteau, l’égalisation du pied droit de Yachou et le second but dans la foulée. Dans la même minute, Dujacquier sort de sa boîte et égalise. En fin de période, Herentals profite d’une erreur d’Elkjimi pour reprendre l’avance. De courte durée, puisque Rahou rétablit l’égalité.

En deuxième mi-temps, Herentals reprend l’avance via Yachou, sur une nouvelle erreur locale. Une frappe de Dujacquier et un penalty converti par Karakilic permettent cependant aux Reds de porter le score à 5-4. Le but égalisateur tombe juste après. Dahmani pense inscrire le but de la victoire, mais Beeckman égalise via le gardien volant. À 19 secondes de la fin, c’est finalement Rahou qui ramène les trois points de la victoire.