Contre un candidat au titre

Gosselies a pu travailler sereinement cette semaine après le joli succès engrangé face à Manage. L’idéal serait d’enchaîner mais Mons constitue un adversaire de haut vol. Les Borains sont actuellement troisièmes mais ils n’ont pas fait une croix sur le titre, comme le démontre l’accord passé avec l’Olympic (voir par ailleurs). "Trois joueurs de l’Olympic devraient les renforcer, pointe Steve Pischedda, l’entraîneur gosselien. I l y aura aussi deux Français qui s’entraînent déjà avec eux. On ne fait pas ce genre de transferts pour jouer la troisième place. Mons ne veut pas perdre une saison de plus en D3 ACFF." Et il en sait quelque chose, le coach carolo, lui dont Dante Brogno, l’entraîneur montois, est le meilleur ami. "Je le connais par cœur. J’ai aussi travaillé avec lui. Je sais que Mons ne viendra pas à Gosselies pour développer un football chatoyant. Nos adversaires viendront pour se montrer efficaces. Nous devrons répondre intelligemment, avec nos forces et nos faiblesses."