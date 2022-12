Ce soir, c’est un des ténors de la Superdivision qui viendra défier la Villette Charleroi. Sokah Hoboken occupe la troisième place au classement mais, en cas de victoire au centre de Loisirs de Lodelinsart, recollerait aux basques du leader, Diest. Les Anversois passeraient même en tête en attendant le résultat du déplacement de Diest à Auderghem. "Sokah est une équipe en forme, pointe Christian Blondeau, responsable des interclubs à la Villette. Elle vient de s’imposer 6-0 contre l’Alpa, qui réalise pourtant un bon début de saison. Tout cela en ne concédant qu’un seul set. On sait que ce sera difficile ce soir."

D’un autre côté, les Carolos n’auront rien à perdre ce soir. "On va aborder cette rencontre sans pression. Nous souhaitons juste qu’il y ait du spectacle pour nos supporters. L’équipe sera au complet avec Clément Chobeau, Francisco Ruiz Rodriguez et Xavier Wats. J’espère qu’ils prendront du plaisir dans ce match."

La Villette occupe la cinquième place du classement. Diest et Sokah semblent intouchables mais l’Alpa et la Castellinoise pas. "Nous avons été battus par ces deux équipes mais nous aurions pu accrocher un partage, au moins, contre ces deux adversaires." Et pour se rapprocher du Top 4, il y aura encore un match à disputer avant d’entamer le deuxième tour. "On joue jeudi prochain à VedriNamur. Là, nous devons viser une victoire. Cela noue ferait du bien de boucler cette première partie de saison avec un succès, qui nous permettrait de viser plus que simplement le maintien au terme de la saison."

Une surprise et des progrès

La fin de ce premier tour est aussi l’occasion de dresser le bilan sportif. Clément Chobeau est une bonne surprise. Le Français a renforcé près des trois quarts de ses rencontres en Superdivision. "Oui. Il réalise une belle saison, se réjouit Christian Blondeau. Nous avons déjà discuté avec lui d’une saison supplémentaire chez nous. Nous n’avons pas encore un accord mais je crois que Clément se plaît chez nous. Il ne devrait donc pas y avoir d’obstacle majeur." Francisco Ruiz Rodriguez dispute sa deuxième saison sous le matricule H001. "Il a déjà pas mal progressé depuis la saison dernière. S’il continue de cette manière, le deuxième pourrait se révéler très intéressant."

Il reste le jeune Xavier Wats dont les progrès réels ne se traduisent pas encore en compétition. "Il lui reste beaucoup à apprendre. En nationale 1, cela marche pour lui mais pas encore en Superdivision où il n’a gagné qu’une seule rencontre. Il est peut-être trop stressé. J’espère qu’il en donnera plus l ors du deuxième tour."

Par ailleurs, la Castellinoise accueillera Virton dimanche à 17 h. Les Castellinois veulent consolider leur quatrième place au classement.