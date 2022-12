Le coach pointait la différence de rendement entre ses meneurs et ceux d’en face. C’est vrai. Mais il ne s’agit là que l’un des nombreux problèmes qui se sont étalés sur le terrain bauletois. La défense n’y était pas du tout. En zone comme en individuelle, elle a été aisément contournée sur jeu placé. Les pertes de balle ont été trop nombreuses et ont permis aux Tournaisiens de beaucoup scorer en transition. L’intérieur n’a pas été assez sollicité. Etc. En attendant, l’USVC va se coltiner ce samedi, toujours à Baulet, l’incontestable numéro 1 de la série: un seul revers en dix journées.