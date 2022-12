Maintenant ou jamais pour Charleroi

Au terme de la raclée encaissée à Neufchâteau, le coach avait haussé le ton. "Les Luxembourgeois compensent leurs lacunes par un collectif et un état d’esprit sans faille. De notre côté, nous étions une fois de plus fort déforcés, avec un cinq de base à l’infirmerie. L’équipe a également été remaniée en profondeur par rapport à la saison passée. D’où une moindre expérience de la N2. Mais cela n’excuse pas tout. J’attends du groupe qu’il garde la tête haute devant la difficulté. La frustration que chacun peut ressentir ne doit pas rejaillir sur le groupe. Or, je ressens de moins en moins cette envie de faire corps ensemble. Si cela se confirme une nouvelle fois, nous n’aurons plus le choix, au sein du staff, que de modifier le rooster en incluant d’autres jeunes joueurs, afin de préparer l’avenir." Autrement dit, le Spirou B évoluera sous haute pression ce dimanche. On croise les doigts pour enfin assister à un succès carolo.