Fleurus n’a rien à perdre

Boninne C – Courcelles (s. 17 h 30)

Dans le coup pour le maintien, Boninne peut se permettre d’accueillir les invincibles carolos sereinement, avant un mois et demi sans basket. "Nous n’avons rien à perdre, admet la coach, Perrine Drygalski. Courcelles tourne bien et le danger peut venir de tous les côtés. On va essayer de préparer au mieux ce match, et si victoire il y a, ce sera sans doute l’exploit de la saison. À noter que nous n’avons jamais démérité face aux gros morceaux. Alors, pourquoi pas, tant qu’on s’appuie sur les prestations des trois dernières semaines."

La coach pourra compter sur l’ensemble de son effectif.