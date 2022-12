Entre confirmation et relance

Le FMC Charleroi est dans le dur. Il a reçu une véritable gifle contre Herentals. " Ce fut compliqué dans les chiffres , explique Adem Birinci, l’entraîneur des Carolos. Le rythme n’était pas élevé. C’était équilibré. On s’est procuré les meilleures occasions. Mais on n’a pas su concrétiser. Nos adversaires étaient plus efficaces. Cela a mis le groupe en difficulté. En deuxième mi-temps, on voulait pousser pour revenir. Nos adversaires ont rapidement marqué un cinquième but. On a essayé de revenir dans le coup. Mais ce fut compliqué. "