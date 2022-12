Enjeux différents pour Charleroi et Tchalou

Du côté de Tchalou, une rencontre sans pression pour les filles d’Ugo Blairon se profile. Le T1 confirme qu’il s’agira d’une rencontre assez gaie pour ses filles: "Nous continuons d’avancer. On vient de vivre de grandes choses. Notre club a fait un grand pas en avant. On vient de vivre un grand pic. Oudegem va être bien préparé, on s’y attend. Nous avons perdu contre Astérix et contre Gand (même si nous aurions mérité autre chose contre cette équipe) donc Oudegem se doit aussi de nous battre pour rester dans le sillage de ses concurrents directs. C’est toujours gai de jouer contre Oudegem mais cette formation n’a pas une salle dans laquelle il est facile de jouer. Il ne fait pas très chaud et le sol est relativement dur. Mes filles devront bien s’échauffer pour ne pas risquer de se blesser. Nous avons déjà Katarina Glavinic qui est touchée au dos, nous ne voulons pas aggraver les choses. Toutefois, notre noyau étant assez large et de qualité, nous ne sommes pas pénalisés par son absence… Du moins pour l’instant c’est ce que je ressens."