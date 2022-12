Saint Piat A terminera troisième du premier tour

"Ce n’est pas vraiment une surprise de finir dans la partie haute du tableau. Puisque tous les ans nous finissons sur le podium, nous comptions jouer la montée cette année, indique Corentin Bétermier, membre de l’équipe. P ar ailleurs, même si je trouve que la série est beaucoup plus homogène que la saison dernière (excepté EBS qui, au complet, reste intouchable), on a pris les points qu’il fallait. On reste seulement sur un nul et trois défaites."

Le début du second tour risque d’être moins florissant pour la Palette Saint Piat qui annonce déjà quelques absences au sein de son équipe première. Néanmoins, la montée en N3 n’est pas perdue de vue. "On ne joue jamais pour perdre. Il y a une vraie cohésion dans notre équipe, et si d’aventure on peut encore espérer monter, on jouera le coup jusqu’au bout ! Il faudra que les étoiles soient alignées, mais aussi une peu de réussite", sourit Corentin Bétermier.