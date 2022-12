Basècles B atteint la seconde place en division régionale

Néanmoins, le début de saison fut compliqué pour les Basèclois qui ont perdu deux matchs contre les plus forts, et réalisé deux nuls. "Tout est encore jouable. Ils feront de leur mieux, tout en sachant que le chemin est long et pas facile", encourage Caroline Massart.

Ce samedi, les joueurs de Basècles ont affronté Pecq A qui jusqu’alors les devançait à la troisième place. Le match s’est soldé 12-4 en faveur de la Raquette rouge, qui avait renforcé son équipe avec Bertrand Famelart, B2. Grâce à cette victoire Basècles B se retrouve désormais second ex-æquo avec la Villette, objectif atteint. Il restera à vaincre l’équipe carolo et éviter les erreurs pour se retrouver seul sur la deuxième marche du podium, et faire des rêves de montée en N3 une réalité.