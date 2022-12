Le Vals & Châteaux reste populaire

Le challenge débutera à Vedrin le 26 février et se clôturera une nouvelle fois à Monceau. Entre les deux, 10 autres manches qui emmèneront les challengers à Charleroi, Sambreville, Thuin, Bouffioulx, Loyers, Marchienne-au-Pont, Mellet, Marcinelle et Floreffe.

Nouveaux rendez-vous

Une nouvelle course fait son entrée dans le challenge: le jogging de l’abbaye de Soleilmont, repris également dans le programme des courses du challenge de Hainaut. Deux autres disparaissent du calendrier: le jogging de Leernes (annoncé l’an dernier mais annulé quelques semaines avant l’événement) ainsi que le Mémorial Igo/Fresca à Châtelineau. "Nous proposons des courses certes déjà connues mais qui ont déjà fait leurs preuves et qui plaisent fortement à la communauté running. Des courses pour la plupart originales qui ont toutes leur charme. C’est ce que j’ai toujours voulu lors de la création du challenge. Ces dernières années, la course à pied a beaucoup changé. Il me semble que les runners ne cherchent plus spécialement la performance à tout prix, ils souhaitent aller dans de beaux endroits, découvrir de beaux paysages, faire de belles courses bien organisées. Il faut pouvoir les attirer ! L’Indus’Trail est un très bon exemple…"

L’inscription au challenge se fait via le site www.chronorace.be. L’adhésion est gratuite. Il n’y aura à nouveau qu’un seul classement général reprenant les deux distances. Une pondération dans le calcul des points privilégie le long parcours.

Pour apparaître dans ce classement, il faut au moins avoir fait cinq courses et seuls les cinq meilleurs résultats et les bonus de toutes les courses seront pris en compte pour le calcul des points au classement général. Les tenants du titre sont Damien Dehu et Roxane Cleppe. Leur succession est ouverte !