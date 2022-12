Je vous remets une petite dose de suspense ?

Et dire que la victoire s’est dessinée sans Hovine, Baudry, Elicaste et Colin, titulaires quasi habituels… L’ASSA a des ressources !

C’est de notre faute…

Giovanni Huin se voulait philosophe après ce qui n’est quand même que le second revers de ses troupes: "On a tout eu en mains pour gagner le match mais nous avons eu le tort de relancer notre adversaire. Obigies a présenté un bon bloc alors que de notre côté nous n’avons pas eu le déclic habituel malgré les occasions créées. Ajoutez quelques faits de match en notre défaveur et un Spreux qui a pris la moitié de la victoire à son compte. Notre tort quand ça ne tourne pas, c’est de râler sur l’arbitre qui dégaine très vite et n’a plus forcément envie de siffler en votre faveur même quand il y a un penalty évident. La rencontre face à Anvaing nous montrera si on est capables de réagir".

Isières a une nouvelle fois joué avec ses valeurs et un entraîneur qui n’a pas son pareil pour mettre en place un système qui empêche l’adversaire de jouer. Dans l’autre derby, le 0-0 est plutôt bien vécu des deux côtés mais sans doute un peu plus à Estaimbourg qu’à Herseaux: "Pas un mauvais match. On a été sérieux, présents dans les duels et l’organisation face à une belle équipe herseautoise qui avait changé son système de jeu pour nous contrer. On a sorti une prestation dans la lignée des dernières semaines", concluait Quentin Winberg ravi.