Désormais, la Carolorida fait l’unanimité

Ce samedi, elle fêtera donc sa 25e édition. Et l’optimisme est de mise quant à la participation. "Après avoir flirté avec les 1 000 en 2019 avant l’interruption liée à la crise Covid, la course a repris de belles couleurs l’an dernier avec environ 750 coureurs. L’objectif de cette année serait d’atteindre et même dépasser à nouveau la barre du millier de participants, enfants compris", indique l’organisateur Luc Bouvier. Un chiffre ambitieux de prime abord mais réaliste après le succès massif remporté par les autres courses de Charleroi Running cette année: 1 348 coureurs aux Dix Miles, 1 275 à l’Indus’Trail, 963 au Bois du Cazier et 1 098 tout récemment au château de Monceau.

Pour cette 25e, on ne change pas un concept qui marche. C’est donc à nouveau depuis le Boulevard Tirou, à proximité directe de la place Verte, que sera donné le départ de la petite distance d’abord (19 h), de la grande distance ensuite (19 h 45), avec respectivement 2 ou 4 boucles au cœur de Charleroi pour un total de 5 ou 10 km. Les traversées exceptionnelles du centre commercial Rive Gauche, du marché de Noël situé sur la place de la Digue ainsi que du passage de la Bourse, avec une nouvelle animation visuelle et sonore par les "Dirty Monitors" seront à nouveau des lieux très appréciés des runners et des spectateurs qui pourront s’y amasser pour voir passer à plusieurs reprises leurs coureurs favoris !

Les enfants ne seront pas oubliés

À 18 h 30 aura eu lieu une course pour jeunes, limitée à 200 enfants, dont les deux euros d’inscription seront reversés à l’association "Alternative 21". "S’ils se verront tous décerner une médaille, il n’y aura pas de classement ni autre podium car elle est ouverte à tous les enfants à partir de 6 ans non accompagnés et aux plus jeunes accompagnés d’un adulte", prévient Luc Bouvier.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de Chronorace mais il sera encore possible de valider son bulletin de participation le jour même.

Informations pratiques et inscriptions: www.charleroirunning.be/carolorida/