Roxane Cleppe avec la Belgique

Cette sélection la Castellinoise l’espérait après avoir eu une grosse déception l’année dernière, le comité de sélection ayant décidé de pas envoyer d’athlète de sa catégorie. "Cette fois c’est la bonne !, s’enthousiasme-t-elle. À Roulers, j’ai atteint l’objectif en me classant 3e des U23 dans le temps imparti. Lundi j’ai reçu un message de la LBFA pour finaliser mon inscription et mardi l’annonce officielle était faite sur leur site."

C’est avec fierté qu’elle portera le maillot belge. "Il est évident que je n’irai pas pour faire de la figuration mais la concurrence sera extrêmement rude. Le parcours n’est pas évident avec une grosse côte à faire quatre fois mais je vais tout donner pour essayer de me classer le mieux possible et faire honneur à ce beau maillot." Elle compte bien profiter à fond ces quatre jours sur place. "Je me réjouis aussi de pouvoir rencontrer plein d’athlètes d’autres nationalités."

Alors qu’elle y excelle, le cross est pourtant une discipline qu’elle n’apprécie pas trop. "Je n’ai pas vraiment les caractéristiques physiques d’une crosswoman. Comme je suis grande, je manque de souplesse dans les tournants. Mais pourtant je parviens à bien me débrouiller. Il y a trois ans j’étais un peu à la ramasse mais depuis j’ai beaucoup progressé. Le travail et l’acharnement ont payé ! La route reste néanmoins ce que je préfère !"

Quelques jours avant l’annonce de sa sélection, Roxane avait déjà été mise à l’honneur en recevant le Mérite sportif de la Ville de Châtelet lors d’une cérémonie où une autre athlète de l’UAC avait reçu un prix: Alba Itumine Mazzarella (mérite espoir). Elle se souviendra certainement très longtemps de cette année 2022, quoiqu’il arrive à Turin.

Bien évidemment elle espère que cet Euro ne sera que le premier. "L’année prochaine il aura lieu à Bruxelles et donc j’aurai aussi à cœur de réaliser les critères pour pouvoir y prendre part"