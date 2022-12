Mesrouri veut tout donner pour Montignies

Si les Montagnards n’ont récolté qu’une unité, dimanche, Abdel-Hakim Mesrouri, déjà multiple buteur cette saison, a soigné ses stats en nettoyant la lucarne pour un 2-2 d’anthologie. " Un beau but, sourit le médian du stade Yernaux. Mais j’aurais préféré ne pas marquer et que cela nous rapporte trois unités. Dans notre situation, nous en avons besoin. Nous allons malheureusement, devoir nous contenter d’un point… " Le nul a, pourtant, tout de la prestation rassurante. Bien loin des sorties du début de saison de la bande à Focant. " Mais nous avons besoin de plus, assène Mesrouri. Cela aurait pu arriver mais, c’est vrai, nous nous sommes rassurés avant d’aller à Belœil où nous n’aurons rien à perdre. Et une chose est certaine, nous allons tout donner pour permettre à Montignies de s’en sortir. "