L’Olympic se love dans le Top 4 !

Contre une équipe de Ninove, solide et bien organisée, un penalty fut nécessaire pour faire sauter le verrou. "Cela nous a permis de débloquer la situation. En seconde période, on a dû faire le gros dos durant quelques minutes, avant de planter ce deuxième but. Même moi, je dois être plus décisif, dans mes actions."

Néanmoins, Bilel Hassaïni fut l’une des étoiles de la soirée. "Je me sens hyperbien dans ce groupe. Je retrouve mes meilleures jambes au fil des rencontres. Mais, je ne suis pas important. Ce qui compte, c’est le travail d’équipe. À l’Olympic, le noyau tire dans le même sens. C’est positif. L’état d’esprit est bon. C’est ce qu’il faut pour atteindre nos objectifs en fin de saison."

Par ailleurs, l’Olympic pourrait récupérer deux points sur tapis vert. Il semblerait que l’OHL n’ait pas respecté les règles en matière de formation, en inscrivant les 18 joueurs sur la feuille de match, face aux Dogues. Neuf d’entre eux devaient avoir été formés au sein du club depuis plus de trois ans. Cela n’aurait pas été respecté. Le dossier serait entre les mains de la Fédération.