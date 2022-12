Les résultats: Valentin Piéraert (A15) - Gilles Hebert (B0) 3-0 (1-0), Frédéric Sonnet (A19) - Vitaly Efimov (As15) 3-1 (2-0), Thibaut Darcis (A8) - Valentin Stapelle (B0) 3-0 (3-0), Piéraert - Efimov 3-2 (4-0), Darcis - Hebert 3-0 (5-0), Sonnet - Stapelle 3-0, (6-0).

Il n’y a pas eu de suspense dimanche soir à la salle Georges Mathy. La logique du classement a été respectée et l’EBS, la lanterne rouge, a subi une lourde défaite face à la Castellinoise qui tente de se rapprocher le plus possible de la tête. "Ce match n’a pas été le plus compliqué du premier tour, avoue Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Un seul match a été plus disputé, celui entre Valentin Piéraert et Vitaly Efimov. Valentin a su se détacher aux moments importants."

Ce n’est évidemment pas face à la Castellinoise que l’Étoile Basse-Sambre devait glaner des points pour relancer sa saison. Le matricule H009 n’a pas les mêmes ambitions dans cette Superdivision très relevée cette saison. "Disons que nous espérions accrocher la deuxième place comme il y a un an. Mais nous n’avons pas connu la même réussite." Les Castellinois sont quatrièmes à quelques jours de leur dernier rendez-vous du premier tour. "Nous avons été battus 0-6 face à Sokah mais ce score était très sévère. Nous avons aussi été battus 4-2 à l’Alpa alors que nous menions 2-0. Nous ne devions jamais repartir de là-bas sans au moins un point. Pour le deuxième tour, nous pouvons espérer nous imposer face aux Bruxellois et, peut-être réaliser un exploit face à Sokah pour nous rapprocher du leader, Diest."

Et la coupe ?

Il faut aussi dire que le contexte n’a pas été très favorable pour la Palette Patria en ce début de saison. Enio Mendes a été blessé et éprouve des difficultés à revenir au niveau qui était le sien la saison dernière. Gaëtan Swartenbrouckx est blessé depuis des mois au genou. "Il suit un traitement mais il n’est pas encore en mesure de s’entraîner. Il est toujours possible qu’il doive se faire opérer ce qui ne nous permettrait pas de l’aligner dans ce championnat." Les Castellinois ont anticipé en faisant signer Fred Sonnet qui était aligné face à l’EBS. "Et il jouera encore face à Virton ce dimanche puisqu’il doit avoir disputé quatre rencontres pour pouvoir disputer le second tour."

Un autre objectif pour la Castellinoise serait de briller en coupe de Belgique. Elle devait entrer en lice en janvier. "Nous connaissons bien les demi-finales puisque nous nous y sommes inclinés plusieurs fois contre le futur vainqueur de la compétition. Avec un peu de chance, nous pourrions disputer une finale."