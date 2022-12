Gosselies: un collectif retrouvé

En dominant Manage, Gosselies a signé son second succès de la saison. Celui-ci est nettement plus significatif que le premier, contre Jodoigne, car les Casseroles semblent avoir retrouvé des qualités collectives. "Il faut féliciter les garçons pour cette victoire car ils avaient bien travaillé aux entraînements et de manière nouvelle depuis que je suis arrivé, explique Steve Pischedda, l’entraîneur gosselien. Mais il y a encore beaucoup d’éléments à corriger. Je leur ai dit à la fin du match que si j’ai pu être exigeant la semaine dernière, je le serai encore plus la semaine prochaine."